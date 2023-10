Problema muscolare per Timothy Weah, che dovrà saltare la Fiorentina e, con ogni probabilità, anche il Cagliari. L'esterno statunitense - come spiega la Gazzetta dello Sport - ha subito una lesione di basso grado al muscolo semitendinoso della coscia destra. Stop di almeno 20 giorni e arrivederci a dopo la sosta, quindi proprio per Juve-Inter. Per quella data dovrebbe rivedersi anche Alex Sandro.