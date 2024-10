Niente Olanda per Teun Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus, che tra 20 giorni esatti sarà avversaria dell'Inter in campionato, ha lasciato il ritiro di Zeist per un problema fisico. Lo riferisce con una nota ufficiale (senza fornire ulteriori dettagli) la nazionale Oranje, annunciando poi che il ct Ronald Koeman ha convocato al suo posto Guus Til per i prossimi impegni in Nations League contro l'Ungheria e la Germania.