Tutto facile all'esordio in gara ufficiale per la Juventus di Thiago Motta, che riesce ad avere ragione senza problemi del neopromosso Como con un netto 3-0. I bianconeri sbloccano presto la partita grazie a Samuel Mbangula, mossa di formazione a sorpresa dell'ex tecnico del Bologna, che manda in buca d'angolo alle spalle di Pepe Reina il pallone dell'1-0. Il raddoppio arriva in coda al primo tempo con la conclusione potente di Timothy Weah che sbatte contro la traversa bassa e poi dietro la linea di porta: l'orologio suona, è 2-0 per la Juve. Risultato che cambierà solo a sei minuti dal triplice fischio, con il tris servito da Andrea Cambiaso.