Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Reggio Emilia contro il Sassuolo in programma domani alle 18. Ecco alcune sue dichiarazioni raccolte da TMW.

Chiesa e Vlahovic come stanno?

“Hanno fatto differenziato un giorno, Vlahovic aveva un po’ di mal di schiena mentre Federico il flessore affaticato ma sono a completa disposizione”.

D’accordo con chi dice che non giocare in Europa può dare 5-6 punti?

“Non so quale sarà il vantaggio o lo svantaggio, dipende dai punti di vista. Bisogna pensare che l'anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions perché un valore aggiunto tecnico ed economico per la società. Bisognerà impegnarsi, dobbiamo entrare tra le prime 4, non sarà semplice. Inter, Milan e Napoli sono al di sopra delle altre. Non dobbiamo avere sbalzi d'umore quando si vince o si perde”.

Quella che avete intrapreso è la strada giusta?

“La strada sarà giusta se raggiungeremo l'obiettivo. Altrimenti, se non entriamo tra le prime 4, come obiettivo non avremo fatto un buon lavoro. Poi che siamo una squadra con meno esperienza, che dobbiamo lavorare e possiamo farlo in settimana è un altro discorso. Ci saranno partite meno belle dove comunque dobbiamo fare lo stesso risultato. Ci saranno partite più equilibrate dove i dettagli faranno la differenza”.

Domani potete essere primi per una notte: è uno stimolo questo?

"Sì lo è, noi dobbiamo desiderare le cose. Quello che desideri dà uno stimolo in più. Domani ci consentirebbe di prendere tre punti che ci avvicinerebbero alla quota Champions. In una partita non si decidono gli obiettivi però, ci vuole pazienza".