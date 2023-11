Dopo il buon pari guadagnato con l'Inter nel derby d'Italia di domenica scorsa, la Juve scenderà in campo domani per portare a casa l'intera posta in palio scontrandosi con quel Monza che è diventato una specie di bestia nera, come ricordato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Il Monza è l’unica squadra che l’anno scorso ci ha portato via sei punti e a cui non abbiamo mai fatto un gol. Dobbiamo dare seguito al pareggio con l’Inter", le parole del tecnico del bianconero. Che, ancora una volta, ha preferito girare al largo rispetto alla parole scudetto, pronunciata recentemente da Adrien Rabiot: "Io nello spogliatoio della squadra non entro mai perché è sacro. Tutti dobbiamo avere l'ambizione di desiderare qualcosa di importante ma ora la cosa più importante è la partita di Monza. Per la società è stato pesante stare fuori dalla Champions League quest'anno, quindi dobbiamo pensare a quello", le sue parole.

Allegri, infine, fa ancora un'ultima battuta sulla corsa tricolore: "Non dobbiamo guardare l'Inter, ma la quinta. Non ci dobbiamo far rincorrere ma scappare, non possiamo farlo in una partita. Il campionato è una crociera, non una gara di velocità. Bisogna essere bravi a tenere mentalmente. Essere a - 2 dall'Inter è motivo d'orgoglio, ma guardiamo dietro, nel calcio le cose cambiano velocemente. Il migliorare, non il mantenere, è una cosa molto importante e va fatta tutti i giorni".