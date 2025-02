"Stavamo controllando la partita e di sicuro stavamo per fare il secondo gol. Loro non avevano mai creato pericoli, poi dopo l'espulsione gara completamente diversa e poi, come spesso capita quando sei in 10, ci hanno fatto gol". Sono le parole amare pronunciate da Joao Felix ai microfoni di Sky Sport, dopo il triplice fischio di Milan-Feyenoord, ultima partita stagionale dei rossoneri in Champions League.

Delusione nello spogliatoio?

"Tanta delusione. Avevo tanta voglia di giocare la Champions con il Milan e invece sono riuscito a giocare solo 2 partite. Tutti dobbiamo imparare, per non commettere più gli stessi errori".

Ora quali obiettivi avete?

"Abbiamo la Coppa Italia, siamo in semifinale. 2 partite per raggiungere la finale e poi in partita secca può succedere di tutto. Poi in campionato l'obiettivo è finire tra le prime 4 e qualificarci per la prossima Champions. Questo può salvare la stagione".