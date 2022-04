Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dell'eliminazione azzurra dai Mondiali in Qatar: "Dispiace per tutti, per tutto il paese. È la seconda assenza al Mondiale, è un grande dispiacere. I ragazzi hanno dato il massimo, ci sono poi purtroppo gli episodi. È difficile da mandare giù, ma questo è il calcio".