Missione compiuta per il Monza che all'Allianz Stadium di Torino batte la Juventus per la seconda volta in stagione, ottenendo i 3 punti che valgono il sorpasso a più 2 sui bianconeri. Dopo il gol annullato a Caprari al 10' per fuorigioco, le reti di Ciurria al 18' e Dany Mota al 39' sigillano già nel primo tempo il punteggio sullo 0-2.