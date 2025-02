Deve attendere 82 minuti il Genoa prima di fiaccare la resistenza del Venezia di Eusebio Di Francesco. Ma a ridosso del novantesimo, il Grifone piazza l'uno-due decisivo che permette alla squadra di Patrick Vieira, prossima avversaria dell'Inter in campionato, di tornare a casa coi tre punti: decisive le reti di Andrea Pinamonti e Maxwel Cornet, alla sua prima realizzazione in Italia. Un successo che fa salire a quota 30 in classifica, mentre per i lagunari è ancora notte fonda con la penultima posizione con 16 punti.