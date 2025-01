Esame Milan per il Como, atteso da un altro impegno importante dopo quello di qualche giorno fa all'Olimpico contro la Lazio. Intervenuto in conferenza stampa, Cesc Fabregas inquadra con queste parole la sfida di domani contro i rossoneri: "Il Milan è una squadra forte e con grandi giocatori nella rosa, dopo l’arrivo in panchina di Conceicao è cambiato qualcosa nella loro impostazione di gioco e sono più aggressivi - dice lo spagnolo -. Credo che cercheranno di verticalizzare il gioco per metterci in difficoltà ma noi ci stiamo preparando e saremo pronti per giocarcela al meglio come sempre. Cercheremo di avere lo stesso approccio alla gara che abbiamo avuto con l'Inter".

Fabregas rassicura poi sulle condizioni di Nico Paz e fa il punto dall'infermeria: "Nico Paz sta bene e potrebbe essere convocato, anche Perrone verrà convocato. Di sicuro non ci saranno Sergi Roberto e Moreno".