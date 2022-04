Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, ha parlato alla 'Bild' del Pallone d'Oro. Che idea s'è fatto lo svedese dell'ambito premio di France Football? "Si tratta di un premio di matrice politica. Vogliono Mr Perfect. Se parli e dici quello che vuoi, non ottieni questo tipo di premi. È facile darli a qualcuno che è Mr. Simpatia. Per me non cambia nulla avere o non avere il Pallone d'Oro, non mi rende un giocatore migliore o peggiore", ha concluso.