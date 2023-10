Dopo l'infortunio di Paulo Dybala, uscito in lacrime durante Cagliari-Roma, arriva la prima diagnosi. Sportmediaset parla "di trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ma l'entità reale dell'infortunio - per capire se ci sono conseguenze sui legamenti - si saprà solo lunedì o martedì". La sua presenza a San Siro per la sfida contro l’Inter è fortemente in dubbio.