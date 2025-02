Sale l'apprensione in casa Roma al termine del match in casa del Porto valido per l'andata dei play off di Europa League, partita durante la quale Paulo Dybala ha subito un forte trauma contusivo al ginocchio sinistro dopo un colpo con Varela. L'attaccante argentino, che ha tentato di resistere, dopo qualche minuto di gioco è stato costretto ad uscire dal campo, lasciando il terreno di gioco al 39esimo. Con il passare dei minuti difatti il ginocchio si è progressivamente gonfiato, così da portare Ranieri a sostituirlo.

Secondo Sky Sport le prossime ore saranno cruciali per capire le condizioni del giocatore che già domattina sarà sottoposto ad esami strumentali per capire l'entità del problema, nella fattispecie se è presente o meno anche un versamento.