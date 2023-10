Alejandro Gómez sarà squalificato due anni per doping. Il Papu ha ricevuto questa pessima notizia dalle le autorità antidoping spagnole in queste ore, dopo essere risultato positivo a una sostanza proibita in un test effettuato nel novembre 2022, qualche giorno prima del Mondiale vinto con l'Argentina. Secondo la ricostruzione di Relevo, il neo giocatore del Monza si è dovuto sottoporre a un test a sorpresa effettuato nel centro sportivo del Siviglia, dopo il quale avrebbe fatto sapere di aver preso uno sciroppo da uno dei suoi figli senza previo consulto dei medici della società.

"Il calciatore e il Siviglia erano a conoscenza di questa vicenda da mesi, quando hanno ricevuto la notifica, anche se proprio questa settimana hanno ricevuto la sanzione di due anni. Proprio questo aspetto è stato un impedimento per trovare una squadra per il Papu durante l'estate, visto che nessun club ha voluto correre rischi di fronte a questa possibile punizione ancora da decidere. Questa situazione ha portato le parti ad accordarsi per rescindere il contratto del calciatore, scaduto nel 2024, l'ultimo giorno di mercato. In linea di principio, infatti, il calciatore avrebbe voluto aspettare fino a gennaio una volta saputo se ci fosse o meno una sanzione. Alla fine, però, ha deciso di impegnarsi al Monza, con il quale ha giocato solo due partite in ottobre. Resta da vedere se farà appello e riuscirà a ottenere una riduzione della sanzione", si legge sul sito spagnolo.