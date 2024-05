La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Gli agenti del portoghese hanno trattato e alla fine hanno strappato il sì rossonero, ora l'attesa è solo per il comunicato ufficiale. Quali saranno i tempi? "Secondo i piani del Milan, non arriverà nella prossima settimana ma solo a inizio giugno, dopo l’amichevole di venerdì contro la Roma a Perth", scrive la rosea.

Per Fonseca è pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo oppure un triennale.