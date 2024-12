Uno zero a zero con pochissimi sussulti e un punto che sa di brodino per entrambe: tra Genoa e Torino viene fuori una partita decisamente scialba con un risultato a reti bianche che suona come una legittima conseguenza. Primo tempo che vive dell'unico brivido del palo esterno colpito da Mergim Vojvoda, ripresa ancora più vuota di contenuti fino al 90esimo quando i granata troverebbero la rete del vantaggio con Yann Karamoh vanificata però da un tocco di mano precedente di Saul Coco. In pieno recupero, Adrien Tameze impegna il portiere del Grifone Nicola Leali ma finisce lì.

Passettino in avanti per entrambe in classifica, col Torino che si porta a quota 16 e la squadra di Patrick Vieira subito dietro a 15 punti.