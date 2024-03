"È un momento buono per la squadra, stiamo recuperando i giocatori che son stati fermi per qualche mese. Possiamo competere per il resto del campionato e anche per l'Europa League che non abbiamo mai vinto. Vogliamo fare del nostro meglio". Così l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha caricato la squadra prima dell'euro-gara contro lo Slavia Praga ai microfoni di Sky.

Qual è la posizione del Milan sulle indiscrezioni relative al possibile ingresso nel club di fondi arabi?

"Noi lavoriamo e siamo focalizzati sui risultati da portare nel Milan. Sono speculazioni, non c'è nulla di vero".