Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Repubblica dei settori giovanili italiani, tanto discussi soprattutto quando la Nazionale maggiore fallisce gli appuntamenti in giro per il mondo. Problemi strutturali? Non riusciamo a sfruttarli bene - spiega Kean -. Anche io sono dovuto andare all’estero per far capire che di talenti giovani e italiani ce ne sono tanti. Manca ancora l’approccio giusto. Uno step al quale arriveremo presto, ne sono sicuro".