Impegnato domani contro il Cosensa in Coppa Italia, l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida ai giornalisti presenti. Incalzato anche sul mercato, l'allenatore neroverde risponde così: "Numericamente siamo incompleti, sono andati via dei giocatori che ancora non sono stati sostituiti ma verranno sostituiti, non ho dubbi su questoi".

Come valuta i giovani arrivati?

"I giovani arrivati sono interessanti. Qualcuno è più vicino a essere pronto, qualcuno è più lontano perché la carta d'identità e l'esperienza dice questo. È indubbio che abbiano delle qualità, ma è normale che per l'esperienza che hanno non possono essere pronti. Qualcuno è più pronto. Mulattieri ha già un bel percorso alle spalle, Missori ha un percorso diverso, ha fatto la Primavera 1. Lipani ha fatto la Primavera 2".