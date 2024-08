Buon esordio ufficiale per il Torino di Paolo Vanoli che si è imposto con il punteggio di 2-0 sul Cosenza, staccando il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un autogol di Camporese in avvio di gara e una rete di Zapata nel finale regalano ai granata la vittoria e la sfida contro l'Empoli nel prossimo turno.