Sono serviti i calci di rigore al Napoli per eliminare il Modena e conquistare i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo una partita tutto sommato equilibrata, con gli azzurri lanciati in avanti e gli ospiti bravi però a chiudersi dietro per poi ripartire in contropiede, il protagonista nella lotteria dal dischetto è stato Alex Meret.



L'estremo difensore partenopeo ha parato infatti due rigori, quelli di Battistella e quello di Zaro. Nel Napoli errore di Cheddira e trasformazioni di Di Lorenzo, di Ngonge, di Simeone e di Kvara. 4-3 dunque il risultato della sfida di penalty.