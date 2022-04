Un autentico colpaccio: è quello che la Salernitana di Davide Nicola riesce a piazzare a Marassi, superando la Sampdoria per 2-1. I granata indirizzano la gara nei minuti iniziali grazie alle reti firmate da Federico Fazio al quarto e da Ederson al sesto giro di lancetta; inutile la rete di Francesco Caputo per i blucerchiati. Per i campani un successo d'oro per tenere accesa la candela della speranza salvezza. Nel secondo match della giornata, largo successo dell'Udinese che schianta l'Empoli per 4-1: il rigore calciato due volte e trasformato da Andrea Pinamonti è una parentesi nella valanga bianconera firmata da un'autorete di Ardian Ismajli e dai gol di Gerard Deulofeu, Ignacio Pussetto e Lazar Samardzic.