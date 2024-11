Juan Cabal, laterale mancino della Juventus, dovrà fermarsi a lungo a causa di un infortunio certificato dalle analisi svolte quest'oggi. Ecco il comunicato della società bianconera:

Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il J|medical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico.

L'Inter ha voluto fare il suo in bocca al lupo al giocatore sui social "per una pronta guarigione".

In bocca al lupo Juan per una pronta guarigione

Ci vediamo presto in campo! https://t.co/6KQOUgOVQE