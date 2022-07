Il neo difensore bianconero Gleison Bremer ha commentato l'esordio con la Juventus nelle prime due amichevoli in terra americana: "Sono in una grandissima squadra. Un team in cui tutti vogliono vincere - dichiara al canale Twitch del club -. Mi hanno colpito tante cose: è un top club e abbiamo tutto. Fisicamente sto bene, anche se sono al 60/70%. Sto iniziando a migliorare per capire i movimenti".