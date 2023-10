Sarà il Bologna ad affrontare l'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia il prossimo 20 dicembre. Il tecnico felsineo Thiago Motta ha analizzato così ai microfoni di Mediaset il match vinto stasera per 2-0 contro l'Hellas Verona: "Stasera è stata contro una squadra molto complicata - ha esordito -. Abbiamo fatto meglio dopo l'1-0, quando è calata l'intensità: abbiamo finito bene e passato il turno. Affronteremo poi l'Inter e vedremo come andrà".

Gli viene poi chiesto se il Bologna possa davvero puntare a un posto in Europa: "Capisco la domanda, me l'hanno fatta tante volte. Il nostro pensiero è alla prossima partita. Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, ma per competere a certi livelli dobbiamo migliorare. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così? Zirkzee e Van Hooijdonk possono giocare insieme? Tutti i buoni giocatori possono giocare insieme, poi dipende dal momento, dalla squadra avversaria e da come vogliamo giocare. Non ci sono solo loro due, credo che possano giocare insieme e sta a loro dimostrarlo in allenamento partecipando al meglio a ogni fase di gioco", ha concluso.