Problema per Thiago Motta, allenatore del Bologna, a pochi giorni dall'inizio di una settimana cruciale per la sua squadra. Si ferma infatti l'attaccante belga Alexis Saelemakers: l'ex giocatore del Milan ha accusato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra e oggi ha lavorato in palestra, con il club che spiega come le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno.

Lo stesso Marco Di Vaio, intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Santiago Castro, ha aggiornato sulle condizioni del belga: "Sarà rivalutato domani, ha preso una botta in allenamento". Probabile la sua assenza per lo spareggio Champions contro l'Atalanta, situazione da monitorare anche in vista della sfida del 9 marzo con l'Inter.