Allarme in casa Bologna: la sfida con il Napoli ha lasciato in dote un punto ma anche due ko pesanti. Lucumì e Posch, infatti, hanno accusato problemi muscolari che rischiano di toglierli di mezzo per diverse settimane. "Potrebbero essere stop di un mese, ma solo gli esami medici di oggi serviranno a definire la loro condizione - spiega il Corsport -. Il centrale colombiano, sostituito al 21' del secondo tempo per un risentimento al quadricipite della coscia destra e il laterale destro, uscito dopo nemmeno 10 minuti di partita per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, sono tenuti sotto controllo dai medici.

Se su Jhon, che dopo gli impegni con la Colombia e il viaggio intercontinentale è tornato titolare contro Verona e Napoli, si temeva da subito una lesione muscolare in base alle sensazioni del difensore centrale, su Stefan si sperava che fosse riuscito a fermarsi in tempo per evitare lesioni". E invece l'allarme è scattato anche per lui. Fossero confermati i timori, entrambi resterebbero fuori anche da Inter-Bologna del prossimo 7 ottobre.