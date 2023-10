Teun Koopmeiners punta l'Inter. Il centrocampista olandese, ko per una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, proverà a tornare per il match del 4 novembre contro i nerazzurri di Inzaghi.

"La notizia in sé è ovviamente pesante: al di là dei due gol e due assist già messi a bilancio, nelle prime otto giornate di campionato il minutaggio di Koopmeiners (656’ giocati) è il terzo della squadra, e sarebbe il secondo se Gasperini, avendo l’olandese già accusato un risentimento nelle ore seguenti alla gara di Lisbona e in quelle precedenti alla successiva, non gli avesse evitato il primo tempo dell’incrocio con la Lazio", sottolinea la Gazzetta.