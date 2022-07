Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha parlato dello scudetto vinto la scorsa stagione e del prossimo campionato in occasione della presentazione del suo nuovo libro.

“Derby decisivo per la vittoria dello scudetto? Dopo si può dire così, ma penso che da febbraio in poi è stata lunga - le sue parole -. Sicuramente non l’abbiamo vinto, ma neanche perso quella notte. È stato un grande punto di svolta quella sera e anche per noi e credere. Le rivali il prossimo anno? Juve e Inter sono le squadre che si sono rinforzate di più, allora sarà una battaglia feroce tra loro e noi”.