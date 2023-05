Nella sconfitta al Maradona, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Romelu Lukaku, autore del gol della speranza. Secondo posto, pieno di ironia, per Roberto Gagliardini, che si è fatto espellere alla fine del primo tempo. Terza piazza per André Onana. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio.

Onana 17.75%

D'Ambrosio 0.36%

De Vrij 9.87%

Bastoni 0.54%

Bellanova 3.26%

Barella 3.80%

Asllani 4.80%

Gagliardini 19.38%

Gosens 0.18%

Correa 0.36%

Lukaku 32.34%

Brozovic 0.91%

Acerbi 0.18%

Dumfries 0.27%

Dimarco 5.07%

Martinez 0.91%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 53 PARTITE:



LAUTARO MARTINEZ 63 PT.

NICOLO' BARELLA 51 PT.

EDIN DZEKO 41 PT.

HAKAN CALHANOGLU 31 PT.

KRISTJAN ASLLANI 30 PT

ROMELU LUKAKU E FEDERICO DIMARCO 28 PT.

HENRIK MKHITARYAN 25 PT

MATTEO DARMIAN E ROBIN GOSENS 18 PT.

RAOUL BELLANOVA 17 PT.

ANDRE ONANA E DENZEL DUMFRIES 14 PT.

FRANCESCO ACERBI 12 PT.

MARCELO BROZOVIC 10 PT.

SAMIR HANDANOVIC 7 PT.

ROBERTO GAGLIARDINI, STEFAN DE VRIJ E VALENTIN CARBONI 4 PT.

ALESSANDRO BASTONI E DANILO D'AMBROSIO 3 PT.