Nella strepitosa vittoria in finale di Supercoppa contro il Milan a Riyadh, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Edin Dzeko, protagonista soprattutto del primo tempo. Alle sue spalle Lautaro Martinez davanti a Federico Dimarco, entrambi a segno contro i rossoneri come il bosniaco. A seguire la classifica post-partita e quella parziale.

Onana 0.66%

Skriniar 0.61%

Acerbi 0.91%

Bastoni 0.81%

Darmian 2.33%

Barella 8.31%

Calhanoglu 4.10%

Mkhitaryan 0.76%

Dimarco 10.54%

Martinez 24.21%

Dzeko 44.83%

Gosens 0.66%

Correa 0.10%

Gagliardini 0.56%

Asllani 0.41%

De Vrij 0.20%