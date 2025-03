Martedì prossimo, presso il Şenol Güneş Spor Kompleksi di Trabzon, l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta si gioca l'accesso alla Final Four di Youth League in casa del Trabzonspor, che ha eliminato l'Atalanta ai calci di rigore nella gara degli ottavi di finale. Per la sfida, il cui calcio d'inizio è previsto per le 16, è stato designato come arbitro l'elvetico Alessandro Dudic, che sarà assistito dai connazionali Pascal Hirzel e Nicolas Müller. Quarto uomo il turco İrfan Çağrı Baş