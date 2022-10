Raggiunta la certezza di prendere parte ai playoff per la qualificazione ai quarti di finale con la vittoria per 4-2 sul Viktoria Plzen, l'Inter Under 19 di Cristian Chivu affronterà martedì prossimo al Bayern Campus il Bayern Monaco per l'ultima giornata del girone di Youth League. Arriverà dalla Polonia la terna arbitrale: il match sarà diretto da Damian Sylwestrzak, che sarà assistito da Adam Karasewicz e Bartosz Kaszynski. Quarto uomo, il tedesco Wolfgang Haslberger. Fischio d'inizio alle ore 16.