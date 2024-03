Secondo stop stagionale in campionato per l'Inter Primavera, che in mattinata si è arresa al Lecce campione d'Italia. Uno a zero il risultato finale di una partita in cui si è visto tutto il contrario di tutto, comprese due espulsioni e due rigori, uno sbagliato da Stankovic e uno segnato da Burnete. Di seguito il video con i momenti salienti:

