Cristian Chivu dovrà fare a meno di Alessandro Fontanarosa per la prossima sfida di campionato Primavera 1 che vedrà l'Under 19 dell'Inter opposta al Verona sabato 25 febbraio alle ore 12.30: il difensore è stato infatti squalificato per una giornata in seguito all'ammonizione rimediata nella partita contro il Torino, lui che era già in diffida. Entra invece tra i diffidati Issaika Kamate.