Partirà il prossimo lunedì, 26 giugno, il raduno a Coverciano prima di volare a Malta (il giorno successivo, venerdì 30) dove si svolgerà l'Europeo Under 19. Ritiro che durerà quattro giorni e al termine del quale il commissario tecnico della Nazionale azzurra U19, Alberto Bollini stilerà la lista definitiva dei 20 giocatori convocati per le fasi finali del Torneo che gli Azzurrini disputeranno partendo dalle sfide del gruppo A insieme a Malta, Portogallo e Polonia contro le quali giocheranno rispettivamente lunedì 3 luglio alle 21, giovedì 6 luglio alle e domenica 9 luglio alle 18. Di seguito la lista dei calciatori convocati per il raduno al Centro Tecnico Federale tra i quali compare anche Francesco Pio Esposito.

L'elenco completo dei convocati:

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).