La Nazionale italiana Under 15, dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Scozia e Stati Uniti, chiude il Torneo di Sviluppo UEFA al terzo posto grazie al successo per 1-0 contro i padroni di casa del Portogallo, alla Cidade do Futebol di Lisbona. A decidere l'incontro in favore degli azzurrini ci ha pensato l'interista Delis Gjeci, mettendo la sua griffe al 94', un quarto d'ora dopo aver sostituito Kevin Fustini (Bologna).

"I ragazzi hanno fatto un'ottima partita, dando una bella risposta sia sotto l'aspetto tecnico-tattico che caratteriale dopo le due sconfitte nelle prime due partite - la sottolineatura del tecnico Enrico Battisti -. Oggi, per la prima volta, siamo stati squadra e il risultato che volevamo è arrivato. Se avessimo pareggiato, sarei stato ugualmente contento della prestazione dei ragazzi perché hanno evidenziato una bella crescita nell'arco dell'intera manifestazione".

L'Italia tornerà in campo, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per il consueto appuntamento annuale con il Torneo di Natale: "Sarà molto interessante - conclude il tecnico azzurro - perché ci sono tanti ragazzi che sarebbero potuti essere qui. I classe 2009 sono un'annata di qualità che ci permette di avere una base molto larga sulla quale lavorare. A chi era presente ho detto 'fate in modo di tornare' mentre ai ragazzi che vedrò nel fine settimana dirò 'fate in modo di prendere parte alla prossima spedizione'".