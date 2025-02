Messo da parte per un attimo il campionato, con l'aggancio al Sassuolo in terza posizione nell'ultimo turno, l'Inter Primavera si prepara a rituffarsi nel clima della Youth League, dove è attesa dalla sfida dei sedicesimi di finale da dentro o fuori contro il Lille. L'appuntamento è fissato per domani, martedì 11 febbraio, alle ore 16, al 'Konami Youth Development Centre' di Milano. Una sfida secca (90' più eventuali rigori in caso di parità) che avrà copertura su Inter.it, sull'app ufficiale del club, su Inter TV, oltre che su UEFA TV.