Scatta la Coppa Italia anche a livello Primavera per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu che ospiterà l'Hellas Verona nella gara valida per gli ottavi di finale. Designato l'arbitro dell'incontro: fischietto affidato ad Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, che sarà assistito da Ayoub El Filali di Alessandria e da Diego Peloso di Nichelino. Calcio d'inizio del match alle ore 14.