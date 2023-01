"Grazie Andrea! È arrivato in prestito dall’Inter in estate. Sono bastati pochi mesi per convincere di nuovo i nerazzurri a farlo tornare alla base, nella rosa della U19 di Christian Chivu. Pochi mesi per farti voler bene da tutta la famiglia della Varesina, che ha creduto in te e a cui hai ricambiato in poco tempo tutto l’amore possibile, e lo dimostra la tua scelta della “foto esultanza” che abbiamo fatto a Settembre. Resterà quel gol meraviglioso a Villa D’Almè, il primo della nostra nuova serie D. Grazie Andre, in bocca al lupo e spacca tutto!".