E' fissata per domenica prossima, alle 11, l'ora del riscatto per l'Inter Primavera che deve mettersi in fretta alle spalle la figuraccia europea contro il Barcellona in Youth League di due giorni fa. I campioni d'Italia scenderanno in campo al campo 'Agostino Di Bartolomei' di Trigoria per sfidare i padroni di casa della Roma, alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo sette giornate.