Non cambia nulla al vertice della classifica del campionato Primavera 1: dopo la vittoria dell'Inter che ha schiacciato l'Udinese a Lignano Sabbiadoro con un secco 4-1, arriva prima la risposta del Sassuolo che con un gol all'88esimo di Daldum sbanca il campo del Milan e aggancia i nerazzurri a quota 49, poi di Fiorentina e Roma che battono rispettivamente Cagliari e Sampdoria per 2-0 e mantengono il primo e il secondo posto in graduatoria rispettivamente con 53 e 52 punti.