La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle prossime tre giornate del campionato Primavera 1, dalla 28esima alla 30esima. Nel comunicato pubblicato sul sito, si scopre che l'Inter Primavera, dopo la sosta per le Nazionali, ospiterà il Lecce campione d'Italia in carica sabato 6 aprile alle ore 11. Nel turno successivo, i nerazzurrini faranno visita al Sassuolo venerdì 12 aprile, alle ore 18, per poi ritornare a giocare tra le mura amiche di Interello contro il Cagliari sabato 20 aprile (fischio d'inizio ore 11).