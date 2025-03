Superata la sosta, torna coi botti il campionato Primavera 1, visto che sabato alle ore 13 andrà in scena al Ricci di Sassuolo la supersfida tra i neroverdi campioni d'Italia in carica e l'Inter di Andrea Zanchetta, appaiate al secondo posto a 60 punti e incollate alla Roma capolista distante appena una lunghezza. Per il big match di giornata è stato designato come arbitro il varesino Andrea Calzavara, che avrà come assistenti Alberto Callovi di San Dona' di Piave e di Davide Fenzi di Treviso.