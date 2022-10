Momento difficilissimo per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu, ancora a secco di vittorie in campionato e reduce dalla sconfitta contro la Roma a Trigoria. I nerazzurri campioni d'Italia proveranno a rompere l'incantesimo lunedì, quando ospiteranno il Sassuolo nel match interno in programma alle 14.30. Partita che sarà diretta da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, che avrà l'assistenza di Ayoub El Filali di Alessandria e Nicola Di Meo di Nichelino.