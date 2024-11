Prima in solitaria in Youth League, competizione nella quale ha già strappato il pass per i sedicesimi di finale con due turni d'anticipo, l'Inter Primavera scala la classifica anche in campionato portandosi, dopo la dodicesima giornata, al secondo posto a pari punti con Fiorentina e Torino, a -1 dalla capolista Sassuolo. Questo grazie al 3-2 imposto sabato scorso ai pari categoria del Cesena che ha permesso alla squadra di Andrea Zanchetta di scavalcare la Roma e il Milan, l'ultima squadra che ha inflitto una sconfitta ai nerazzurrini. Dopo quel derby perso per 3-1 il 22 settembre, è arrivata una striscia di dieci risultati utili consecutivi (otto vittorie e due pari).