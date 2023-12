Il Milan Under 19 di Ignazio Abate stavolta approfitta dell'ennesimo pareggio dell'Inter di Cristian Chivu e accorcia in classifica. La formazione rossonera deve sudare fino alla fine prima di avere ragione del Genoa, ribaltato al 94esimo dalla rete siglata da Hugo Cuenca dopo che il Grifone si era portato in vantaggio al 54esimo con rete di Omar e il Milan aveva trovato il pari al minuto 82 con il baby prodigio Francesco Camarda. Successo all'ultimo respiro che permette al Milan di portarsi a meno uno dall'Inter capolista, in attesa dei risultati di Sassuolo e Lazio.