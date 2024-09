Domenica prossima sarà il Derby Day, con altre due sfide tra Inter e Milan in cartello che accompagneranno i tifosi nerazzurri e rossoneri nelle ore immediatamente precedenti il big match delle 20.45. Aprirà la giornata la stracittadina tra le formazioni Under 20 per la quinta giornata del campionato Primavera 1: l'incontro tra i ragazzi di Andrea Zanchetta e Federico Guidi sarà diretto da un arbitro milanese, ovvero Luca De Angeli, che avrà come assistenti Nicola Morea di Molfetta e Leonardo Tesi di Padova.