Dopo l'impegno contro il Pescara, programmato per domani mattina alle ore 10.30, l'Inter Primavera di Cristian Chivu tornerà in campo martedì prossimo, 12 aprile, per affrontare il Napoli a Interello: il kick-off, come comunicato dalla Lega serie A, è stato fissato per le due e mezza del pomeriggio.