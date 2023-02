Dopo i quattro gol rimediati sul campo di Interello nel match contro l'Inter di Cristian Chivu, il Napoli Primavera è stato anche sanzionato dal Giudice Sportivo con una multa di 500 euro "per avere omesso di impedire l'ingresso in campo e lo stazionamento in panchina di un dirigente che non aveva titolo". Sanzione della stessa entità anche per il calciatore partenopeo Antimo Grillo, "perché, pur non essendo autorizzato, si posizionava in panchina dalla quale veniva espulso al 41esimo del secondo tempo, per aver polemizzato con un calciatore della squadra avversaria".